Jak informuje IMGW, w województwie lubuskim możemy nadal spodziewać się silnego wiatru oraz oblodzenia dróg występującego szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Dla pozostałej części kraju synoptycy prognozują od piątku obfite opady śniegu i siarczysty mróz. W górach przyrost pokrywy śnieżnej nawet o kilkanaście centymetrów. Nocą temperatury spadną do minus 15 – zapowiada synoptyk z IMGW Dorota Pacocha.

⚠️Prognoza zagrożeń #meteo na kolejne 4 dni⬇️

🟡Środa: silny wiatr;

🟡Czwartek: oblodzenia, silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne, intensywne opady śniegu;

🟠Piątek: intensywne opady śniegu, silny wiatr, oblodzenia, zawieje i zamiecie śnieżne;

🟢Sobota: brak zagrożeń.#IMGW pic.twitter.com/3hTJfwlCEO — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 31, 2023

Pogoda na środę

W środę Ziemia Lubuska będzie w zasięgu niżu z ośrodkami nad Bałtykiem i Skandynawią. Z zachodu będzie napływać dość ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

W Lubuskiem w dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu.

Temperatura maksymalna od 3°C do 4°C na północy województwa, do 2°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, zachodni.

Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Czas reakcji i zdolność koncentracji poniżej normy.

Od piątku mróz i śnieg. W Lubuskiem na plusie i chlapa

„Na wschodzie i południu i Polski będzie padał śnieg. Obfitych opadów należy się spodziewać w górach. Tam przyrost pokrywy śnieżnej nawet o kilkanaście centymetrów”

– mówi PAP synoptyk i dodaje, że dzięki temu znacznie poprawią się warunki do uprawiania sportów zimowych.

„Poza tym również we wschodniej i południowej części kraju, z wyłączeniem obszarów podgórskich, również popada. Nowa pokrywa śnieżna nie będzie tak spektakularna, ale przybędzie kilka, a nawet miejscami kilkanaście centymetrów”

– dodaje synoptyk.

Śnieg w górach się utrzyma, bo prognozowane są niskie temperatury. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w obszarach podgórskich i w górach może się pojawić na termometrach nawet minus 15 stopni Celsjusza.

„Jednak w głębi kraju takich temperatur się nie spodziewamy. W nocy będzie na lekkim minusie. Najniżej ok. minus 6 na południu”

– wyjaśnia Dorota Pacocha.

„Natomiast w północno-zachodniej połowie kraju temperatury w ciągu dodatnie, albo na lekkim plusie, albo w okolicach zera. Będzie padał deszcz, ewentualnie deszcz ze śniegiem, z pokrywy śnieżnej niestety nici”

– mówi.