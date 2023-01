Sezon grypowy trwa w najlepsze. Jak i gdzie w Zielonej Górze zaszczepić się przeciw grypie? Co zrobić w przypadku, gdy choroba nas już zmorze? Gdzie w mieście zasięgnąć porady farmaceuty oraz co to są testy combo i jak z nich skorzystać? Specjalnie dla Was wyjaśniamy te kwestie.

Sezon jesienno – zimowy sprzyja wielu chorobom. Spośród całej palety dolegliwości najpopularniejsze są przeziębienia, grypa, koronawirusy lub ostatnio „modny” wirus RSV, do którego wykrywania stworzono nawet specjalistyczny test.

Zbijanie gorączki, nawadnianie i odpoczynek

W trakcie przeziębienia, grypy i innych chorób wirusowych można sobie pomóc reagując na objawy.

– Przede wszystkim należy pamiętać o zbijaniu wysokiej gorączki i częstym nawadnianiu – przypomina Daria Wielogórska – Rutka, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze. – Dobrze jest wtedy zostać w domu i odpoczywać. Takie zachowanie nam samym pozwala szybciej wrócić do zdrowia, a innych chroni przez zarażeniem – uzasadnia farmaceutka.

Wysokiej gorączce towarzyszy podwyższona potliwość. Uzupełnianie ubytków wody w organizmie mogą wspomóc elektrolity.

Dobre nawyki, większe bezpieczeństwo

– Odpuściliśmy trochę zwyczaje, które ograniczały emisję chorób – potwierdza nasza rozmówczyni. – Szczególnie w chorobowym okresie warto wrócić do regularnego mycia rąk, ewentualnego odkażania ich w miejscach publicznych oraz noszenia maseczek, zwłaszcza jeśli czujemy się źle. Te choroby roznoszą się naprawdę szybko, myślmy więc nieustannie nie tylko o sobie, ale również o innych – zaleca Wielogórska – Rutka.

Grypę trzeba leczyć, ale nie antybiotykiem

Grypa jest zakaźną chorobą wywoływaną przez wirus należący do rodziny Orthomyxoviridae (ortomyksowirusy). Do typowych objawów grypy zalicza się wysoką gorączkę, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni, osłabienie, kaszel i katar.

Leczenie grypy polega na łagodzeniu objawów infekcji za pomocą leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz przeciwzapalnych. Zaleca się izolację od osób zdrowych, odpoczynek oraz picie dużej ilości płynów.

– W czasie grypy lekarze nie przepisują antybiotyków – mówi Wielogórska – Rutka. – Antybiotyki działają na bakterie, nie na wirusy. Oczywiście antybiotyk może być zalecony, ale tylko w przypadku powikłań, których konsekwencją jest zakażenie bakteryjne – wyjaśnia farmaceutka.

Leki, które mogą nam pomóc przy objawach grypowych to paracetamol, ibuprofen, czy pyralgina. Czasem, kiedy gorączka jest trudna do zbicia, trzeba stosować wymiennie wszystkie trzy środki. Nie bierzemy jednak wszystkiego jednocześnie. Wymagane są przynajmniej 4 – godzinne odstępy. Prawidłowy schemat przyjmowania leków może zalecić lekarz lub farmaceuta. W tym temacie z całą pewnością warto zasięgnąć konsultacji.

– Grypa to poważna choroba, potrafiąca wywołać ciężkie powikłania – przypomina – Szybkie podanie leków sprawia, że wirus się nie namnaża, a to pozwala zapobiec rozwojowi choroby i późniejszym powikłaniom, dlatego warto skontaktować się z lekarzem – zaznacza farmaceutka.

Wysoka gorączka nie jest objawem, który musi wystąpić w czasie wirusowego zarażenia.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem.

Ryzykowne samoleczenie

– Preparaty zawierające środki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe pozwalają poczuć się lepiej, ale nie leczą – zauważa Wielogórska – Rutka. – Trzeba przestrzegać określonych dawek, by nie przedawkować leku i tym samym sobie nie zaszkodzić.

Przy nadciśnieniu leki przeciwgorączkowe, zawierające inny środek niż paracetamol na dłuższą metę mogą podnosić ciśnienie krwi. Niepożądane efekty na leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe mogą również wystąpić przy chorobie wrzodowej żołądka, problemach z układem pokarmowym, czy problemach z wątrobą.

Najbezpieczniej jest wspomagać odporność naturalnymi produktami zawierającymi witaminę C – sokiem z czarnego bzu, czarnej porzeczki, czy aronii.

Prócz witaminy C odporność wspomaga cynk i witamina D3. Tę ostatnią powinniśmy przyjmować praktycznie przez cały rok. Zażywanie witaminy D3 możemy sobie darować jedynie w miesiącach letnich i to jeśli przebywamy dużo na świeżym powietrzu.

Zdrowy, dorosły człowiek może przyjmować witaminę D3 w dawce 2000 j.m., zaś witaminę C w dawce 100 mg. Najlepsze rezultaty daje przyjmowanie witaminy C w preparacie o przedłużonym uwalnianiu. Jeśli chcemy mieć pewność, że zażywane dawki są odpowiednie dla nas i nie ma przeciwwskazań do ich przyjmowania najlepiej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nawet z pozoru nieszkodliwe preparaty źle przyjmowane lub kolidujące z innymi środkami mogą nam zaszkodzić.

Mocniejszy lek, niekoniecznie lepszy lek

Pacjenci mają też skłonności do przyjmowania leków w stężonych dawkach (np. forte, max., supermax.) po to, by szybko wrócić do normalnego funkcjonowania.

– W przypadku chorób wirusowych najczęściej do powikłań dochodzi wtedy, jeśli nie damy sobie czasu na odpoczynek i walkę z wirusem – stanowczo stwierdza nasz ekspert.

Darmowy test combo określa rodzaj wirusa

Poradnie POZ mogą wykonywać tzw. testy combo na NFZ, czyli testy trzy w jednym, które wskazują na zakażenie grypą (typu A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV.

– Taki test można wykonać u lekarza rodzinnego bezpłatnie – mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego w Zielonej Górze. – Szybki test pozwala lekarzowi postawić właściwą diagnozę i ułatwia wprowadzenie właściwego leczenia.

Darmowe konsultacje z farmaceutą w Zielonej Górze

Jeśli potrzebujesz porady farmaceuty, możesz z niej bezpłatnie skorzystać w w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9B. To propozycja skierowana do wszystkich, niezależnie od dolegliwości.

Statystyki wskazują, że przy stosowaniu pięciu preparatów jednocześnie ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych wynosi ponad 50%.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem.

Poznanie i stosowanie prostych zasad farmakoterapii pozwala uniknąć niepożądanych konsekwencji i wykorzystać właściwie moc preparatów leczniczych, a ty samym osiągnąć cel terapeutyczny. Warto więc wybrać się na ul. Podgórną i porozmawiać z wykwalifikowanymi farmaceutami.

Z bezpłatnych konsultacji można skorzystać w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 11:00 – 13:00.

W punkcie konsultacyjnym można uzyskać: informacje o dostępności produktów leczniczych, wskazówki dotyczące stosowania leków i ich przechowywania, indywidualną analizę interakcji lekowych oraz porady w zakresie suplementacji i zdrowego stylu życia.

Zaszczep się przeciw grypie

Od 1 września u.br., szczepionkę przeciwko grypie można przyjąć w placówkach medycznych m.in. Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz aptekach. Szczepionki przeciwko grypie są tylko na receptę.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem.

Dla kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka jest bezpłatna. Z częściową refundacją szczepionki mogą kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od szczepionki) m.in.: pacjenci 18 – 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 – 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych, pacjenci powyżej 65 lat, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat. Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę. Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ płaci za szczepienie.

Szczepienie przeciw grypie można przyjąć w placówkach medycznych i aptekach, które zgłosiły się do akcji szczepień. Dzieci mogą być szczepione tylko w placówkach medycznych (podmiotach leczniczych).

Pełen wykaz placówek medycznych i aptek, w których można się zaszczepić przeciwko grypie znajdziecie na stronie internetowej NFZ w Zielonej Górze.