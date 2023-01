Porcyjka premier do zestawienia na ten tydzień?! Tym razem w zestawie Gwiazd – Inna, Loi z Niemiec, Elle King, duet Alle Farben i Lynn’a i jedyny krajowy rodzynek Wiktor Dyduła!

WIKTOR DYDUŁA Pal Licho!

Po zeszłorocznym udziale w The Voice of Poland zabrał się ostro do roboty i w przeciągu roku wydał aż sześć singli, wśród których znalazło się chociażby dobrze już wszystkim znane 'Koło Fortuny’. Artysta wypracował sobie solidną pozycję debiutanta, na którego poczynania warto obserwować.

Najnowszy utwór, 'Pal Licho!’ to energetyczna popowo-alternatywna kompozycja, której nie powstydziłby się nie jeden stary wyjadacz! Melodia momentalnie wchodzi do głowy i zmusza słuchacza do mimowolnego podrygiwania. Tekst z kolei – jak przystało na Wiktora – okraszony jest dużą dawką humoru, a przekaz odzwierciedla przeżycia, w których każdy znajdzie choć odrobine siebie.

– I tak godzę się z myślą, można mieć wszystko a mimo to czegoś brak. W sumie pal licho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal – z takim przekazem w Nowy Rok wprowadza nas Dyduła.

ELLE KING Tulsa

Elle King zapowiada nowym singlem premierę kolejnego albumu 'Come Get Your Wife’. Jak zwykle w przypadku tej Artystki oberwie się facetom i to konkretnie, na dodatek w stylu country! W nagraniu udział wzięli także Ashley McBryde i na gitarze John Osbourne. Podobno piosenka powstała w niecałą godzinę.

LOI Gold

LOI, 20-latka z Mannheim w Niemczech, po osiągnięciu ponad 50 milionów streamów coverem piosenki The Weeknda, powraca z nowym singlem 'Gold’.

Jej minimalistyczna, tylko z towarzyszeniem fortepianu, wersja piosenki 'Blinding Lights’ w Brazylii sięgnęła złota. Numer rozgrzał platformę TikTok do czerwoności. W zeszłym roku młoda wokalistka pokazała światu włąsny singiel 'I Follow’, który trafił na soundtrack do niemieciej produkcji 'Ostwind’, został także wykorzystany w kampanii reklamowej popularnej sieci fastfood.

Jak sobie poradzi nowy singiel Leonie, bo tak brzmi jej prawdziwe imię?! Licznik na jej platformach nie próżnuje, sprawdźcie koniecznie!

INNA Yummy

INNA zakończyła ubiegły rok z przytupem i przedstawia utwór 'Yummy’! To taneczna piosenka z optymistycznym przesłanianiem i pozytywną energią, która wprawia w dobry nastrój od pierwszych dźwięków!

Artystka jednocześnie dzieli się z fanami 3. sezonem 'Dance Queen’s House’ – 16-dniowej sesji, podczas której INNA przebywała z kompozytorami i producentami Global Records, tworząc muzykę, a wszystko to zostało udokumentowane w postaci vlogów. W każdym z odcinków INNA wprowadza widzów w fascynujący świat songwritingu, przekazując wskazówki, dotyczące powstawania i nagrywania utworów. 2 poprzednie sezony 'Dance Queen’s House’ zaowocowały albumami: 'Heartbreaker’ z hitami 'Flashbacks’ i 'Maza’ oraz 2-częściowym 'Champagne Problems’.

ALLE FARBEN; LYNN I Need To Know

Frans Zimmer, czyli Alle Farben podarował nam już wiele hitów od ukazania się w 2014 roku debiutu. Jego siła, to przede wszystkim niesamowicie udane kolaboracje. Tylko w ostatnim czasie podarował nam 'Kids’ (z Vize i Grahamem Candy), 'I Love My Friends (And My Friends Love Me)’ (ze Stevem Aoki i Icona Pop), 'Running Back to You’ (z Martinem Jensenem i Nico Santosem),w 2021 oku 'Somewhere Over the Rainbow/What a Wonderful World’ (z Robinem Schulzem i Israelem Kamakawiwo‘ole), 'Alright’ (z Kiddo), a w zeszłym roku 'Let It Rain Down’ (z Pollyanną).

W nowym roku serwuje nowy hit, z udziałem irlandzkiego piosenkarza Flynna.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.