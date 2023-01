Na terenie szkoły przy ulicy Wrocławskiej w Nowej Soli odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconemu pamięci więźniarek z AL Neusalz. Dziś mija 78 lat od tragicznego marszu śmierci z Nowej Soli do Flossenburga w Bawarii. Po likwidacji nowosolskiej filii obozu Gross Rosen 26 stycznia 1945 roku, do nowego miejsca w głębi Niemiec, wyruszyło około tysiąca więźniarek. Tylko niewiele, bo trzysta z nich przeżyło. Wcześniej młode żydówki, głównie pochodzenia polskiego i węgierskiego, pracowały przez cztery lata w miejscowej fabryce nici. – To dla mnie szczególny dzień – powiedział Tomasz Andrzejewski, dyrektor miejscowego muzeum, który od wielu lat zajmuje się historia miasta i regionu.

– Od ośmiu lat, organizując rocznicowe obchody tego tragicznego wydarzenia, przywracamy pamięć ofiarom marszu śmierci – powiedział Marek Grzelka, regionalista z Nowej Soli, inicjator powstania pomnika.

Pomoc w powstaniu pomnika okazały władze miasta i powiatu nowosolskiego.