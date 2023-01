Południowa obwodnica Świebodzina powoli staje się faktem. Magistrat po czterech latach starań, podpisał umowę z podwykonawcą. Na inwestycję udało się pozyskać ponad 19 milionów złotych. Nowa nitka ma powstać w formule zaprojektuj i wybuduj.

– Podpisaliśmy umowę z firmą z Krosna Odrzańskiego – mówi burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki:

Prace projektowe mają zająć rok.

– Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie budowy – dodaje burmistrz:

To bardzo ważna dla miasta inwestycja, bo dużo firm transportowych znajduje się między zachodnią a południową częścią miasta. Niestety samochody ciężarowe mogą do nich dotrzeć tylko jadąc przez centrum. Obwodnica ma to zmienić.

Dodajmy, że to jedna z największych w historii miasta inwestycji.