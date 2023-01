Ubiegły rok był wyjątkowo nieudany dla piłkarzy Orła Międzyrzecz. W poprzednim sezonie zespół spadł z klasy okręgowej i w obecnym po raz pierwszy w historii klubu gra na siódmym szczeblu rozgrywek. Na dodatek w rundzie jesiennej A-klasy Międzyrzeczanie trzy razy zremisowali i ponieśli dwie porażki, co praktycznie do minimum ograniczyło ich szanse na szybki powrót do okręgówki.

Trener Dawid Kaniewski, który objął zespół w trakcie rundy jesiennej mówi, że trwa przebudowa drużyny pod kątem walki o grę na wyższym poziomie rozgrywek: