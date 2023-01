Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w naradzie podsumowującej pracę policji w województwie lubuskim w 2022 r.

Wojewoda Władysław Dajczak podziękował komendantowi wojewódzkiemu policji nadinsp. Jarosławowi Pasterskiemu, policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie, determinację i profesjonalizm, dzięki którym ich służba jest bardzo dobrze oceniana przez Lubuszan.

Spotykamy się dziś, aby podsumować działania lubuskiej Policji w roku wyjątkowym, w którym słowo „bezpieczeństwo” wymieniane jest codziennie w bardzo różnych sytuacjach, odmieniane we wszystkich przypadkach. Kiedy bezpieczeństwo jest najwyższą potrzebą człowieka żyjącego w dzisiejszym świecie – powiedział wojewoda – Jako przedstawiciel polskiego rządu pragnę wyrazić szacunek i wdzięczność oraz podziękować panu komendantowi za to, że mieszkańcy naszego regionu czują się bezpiecznie i są bezpieczni. To jest ogromna Państwa zasługa.

Wojewoda Lubuski docenił też wysiłki w 2022 roku po agresji na Ukrainę, gdy do obowiązków policji doszły kolejne działania, w tym troska o zapewnienie bezpieczeństwa w czasie napływu uchodźców, uciekających przed wojną.

Dziękuję też za zaangażowanie w działania w sprawie skażenia Odry – stwierdził wojewoda, który również wyraził wdzięczność komendantom Policji i Polskiej Straży Pożarnej za wzajemną zgodną współpracę. – Współpraca wojewody i lubuskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest podawana za wzór.