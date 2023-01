Dzisiaj w Świebodzinie Lubuski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddał do użytku Ośrodek Wsparcia i Testów. To program realizowany przez stowarzyszenie Pomost ze środków PEFRON w ramach programu Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością.

Placówka wyposażona jest w sprzęt elektroniczny ułatwiający osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w cyfrowym świecie, ale i wykorzystanie nowoczesnych technologii do polepszenia życia codziennego.

– W ośrodku będzie fachowe doradztwo dotyczące wykorzystania tego sprzętu. Osoby niepełnosprawne będą mogły go wypożyczyć i przetestować żeby sprawdzić czy to jest to czego potrzebują – Mówi Andrzej Gonia dyrektor lubuskiego PEFRON-u

– Przetestowanie urządzenia to dopiero początek. Program jest znacznie szerszy – Mówi Jan Kostyszak prezes stowarzyszania Pomost.

– Oferujemy naprawdę szeroką gamę sprzętu. – Mówi Bartosz Jażdżewski ze stowarzyszenia Pomost.

– Szczegóły dotyczące projektu i sprzętu są na naszej stronie internetowej – Mówi Marta Komin, koordynator projektu.

Pan Stefan Tomczak, który jest osobą niepełnosprawną bardzo cieszy się z powstania ośrodka:

Dodajmy, że Ośrodek Wsparcia i Testów w Świebodzinie jest jedyną tego typu placówką w województwie lubuskim.