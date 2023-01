Od kilku lat trwa pat w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Kargowa. W 2019 roku radni podjęli decyzję o odstąpieniu od budowy oczyszczalni ścieków, rezygnując z przyznanych 10 milionów złotych dofinansowania. Potem odrzucano kolejne pomysły, a problem narastał. – Ostatnio władze gminy Wolsztyn, z prezesem spółki komunalnej oraz wójt gminy Siedlec zaprosili nas do rozmów w sprawie przesyłu ścieków do oczyszczalni w Wolsztynie. To powrót do koncepcji sprzed kilku lat – mówi Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.

Uzgodniono wstępnie, że gminy Kargowa i Siedlec zlecą opracowanie koncepcji budowy kolektorów do wsi Obra, odrębnymi trasami. Natomiast gmina Wolsztyn opracuje koncepcję budowy rurociągu przesyłowego z Obry do Wolsztyna, o parametrach umożliwiających zebranie i przesył ścieków z gmin Siedlec i Kargowa oraz ze wsi Obra. W oparciu o przygotowane koncepcje i akceptację rozwiązań przez samorządy gminne będzie możliwe zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji.