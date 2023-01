Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów szuka osób, które wczoraj brały udział w pokazie organizowanym w jednym z gorzowskich hoteli, położonym niedaleko Warty.

Podczas pokazu dokonywano pomiarów sprawności płuc, a także sprzedawano różnego rodzaju towary, m.in. generatory ozonu, odkurzacze, garnki czy poduszki. Ich koszty były bardzo wysokie, sięgały 7-10 tys. złotych. Normalnie te rzeczy kosztują o wiele mniej. Biuro Rzecznika Konsumentów pomoże w odstąpieniu od umowy, jeśli ktoś doszedł do wniosku, że dokonał zakupów pod wpływem chwili i pod presją.

Rzecznik przypomina też, że od 1 stycznia nie wolno podczas pokazów w hotelach czy restauracjach zawierać umów kredytowych ani pobierać od uczestników pieniędzy szybciej niż po upływie 14 dni. Inne postępowanie to łamanie prawa. Telefon do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów to 95-73-55-747.