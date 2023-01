KS Atak Gorzów wygrał w trzecioligowych derbach wyjazdowe spotkanie z UKS Trzyna-stka Zielona Góra 3:2. Pierwszy set był popisem gorzowian, którzy wygrali do 9. O tak wysokiej wygranej zadecydowała świetna zagrywka i kilka asów serwisowych. W drugim secie lider tabeli prowadził już 17:12, ale w końcówce lepsi okazali się zielonogórzanie, którzy wygrali 26:24. Trzeci set znów był popisem ekipy gorzowskiej, która wygrała do 14. W kolejnej partii zielonogórzanie zaczęli nękać rywali zagrywką i wygrali do 19 doprowadzając do remisu 2:2. Piąty set był wyrównany do stanu 10:9 dla KS Atak. W końcówce więcej zimnej krwi zachowali gorzowianie i fetowali trudno wywalczone zwycięstwo:

Szkoleniowiec gospodarzy podkreślił, że najważniejsze mecze jego zespół rozegra w lutym, gdy dojdzie do ćwierćfinału mistrzostw Polski juniorów.