Uczelnię wyróżniono w rankingu Best Global Universities Rankings, który objął 2000 uczelni z USA i 95 krajów z całego świata. Uniwersytet Zielonogórski znalazł się na 801. miejscu, natomiast w Europie uczelnia została sklasyfikowana na 318. pozycji.

Jak mówi Ewa Sapeńko, rzecznik prasowy UZ, najlepszy wynik uczelnia uzyskała w rankingu krajowym, tu znalazło się 46 polskich uczelni, a Uniwersytet Zielonogórski zajął 5. miejsce:

Najlepsze uczelnie klasyfikowane są według 13 wskaźników. Największą wagę mają wskaźniki bibliometryczne, takie jak publikacje i cytowania, międzynarodowa współpraca naukowa oraz prestiż w kraju i na świecie:

Trzy najlepsze uczelnie na świecie wg US News to Harvard University, Massachusetts Institute of Technology i Stanford University.