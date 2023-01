Portfele, sprzęt elektroniczny, a także akcesoria wędkarskie pozostawione w samochodzie, to rzeczy, które najczęściej padają łupem złodziei.

Zielonogórscy policjanci apelują do kierowców o zabieranie z pojazdów wartościowych przedmiotów. W ostatnich dniach w naszym regionie ponownie doszło do kradzieży.

– Nie stwarzajmy złodziejom okazji do zarobków – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Zielonogórscy policjanci apelują do kierowców o nie pozostawianie w pojazdach wartościowych przedmiotów, ponieważ okazuje się, że takie zachowanie może prowokować do działania złodziei. Widząc wartościowe przedmioty, torby z dokumentami, z komputerami lub pozostawiony sprzęt wędkarski, złodzieje bardzo często sprawdzają czy samochód jest zamknięty, a jeśli nie, to zdarza się, że włamują się pod osłoną nocy a następnie nas okradają.