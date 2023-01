Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomniała o obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych RTV do 25. dnia każdego miesiąca. „Do 25 stycznia 2023 r. opłacając abonament za cały rok z góry otrzymujemy 10 proc. zniżki” – podała Rada.

Dzięki pieniądzom z abonamentu radiowo-telewizyjnego finansowane są audycje Radia Zachód.

Jak poinformowała KRRiT w komunikacie, „do 25 stycznia 2023 r. opłacając abonament za cały rok z góry otrzymujemy 10 proc. zniżki”. „Wówczas opłata roczna wyniesie: za odbiornik radiofoniczny – 94,00 zł; za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny – 294,90 zł” – czytamy.

W komunikacie przypomniano „o obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych RTV do 25. dnia każdego miesiąca”. Dodano, że całkowicie zwolnione z opłat abonamentowych są osoby: które ukończyły 75. rok życia; które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia; zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Szczegółowa tabela wysokości opłat ze zniżką, przy wpłacie za okres dłuższy niż miesiąc jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/krrit/krrit-przypomina-o-obowiazku-wnoszenia-oplat-bonamentowych-rtv-do-25-dnia-kazdego-miesiaca.