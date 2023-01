Prawo i Sprawiedliwość chce zwiększyć dostępność do lokali wyborczych. Stąd postulat, by mogły one być utworzone w miejscowościach od 200 mieszkańców.

Podczas dzisiejszej konferencji w miejscowości Pyrnik w gminie Bojadła politycy PiS zaprezentowali założenia projektu zmian w Kodeksie Wyborczym.

– Do tej pory obwodowa komisja wyborcza mogła być tworzona w miejscowościach od 500 do 4 tys. mieszkańców. Stąd w części miejscowości frekwencja nie była zbyt duża z racji na odległość od lokalu wyborczego – podkreślał poseł Marek Ast, poseł PiS i przedstawiciel wnioskodawców projektu:

– Dzięki proponowanym rozwiązaniom poprawi się dostępność do lokali wyborczych zwłaszcza w mniejszych miejscowościach – dodawał poseł Marek Ast:

– Te ułatwienia są potrzebne, bo wszystkim nam powinno zależeć, by frekwencja w wyborach była jeszcze wyższa – mówił Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody ds. jednostek samorządu terytorialnego:

– To ważna zmiana zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie mieszkańcy do najbliższego lokalu wyborczego mają kilka kilometrów – zauważa Krzysztof Gola, wójt gminy Bojadła:

– Wybory to święto demokracji, a wyższa frekwencja daje większy mandat do rządzenia – dodawał Ryszard Górnicki, radny powiatu zielonogórskiego:

Obecnie w Polsce jest 27 tys. obwodowych komisji wyborczych.