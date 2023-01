Od dziś od 9.00 rano w Grotach Watykańskich można odwiedzać grób Benedykta XVI. W związku z jego pochówkiem podziemia bazyliki św. Piotra były od czwartku zamknięte.

Trumna z ciałem Benedykta XVI spoczywa pod białą płytą marmurową z wyrytym imieniem po łacinie. Papież-senior zmarł 31 grudnia. Wyraził wolę, by go pochować w Grotach Watykańskich w tej samej krypcie, w której do beatyfikacji w 2011 roku spoczywało ciało Jana Pawła II. Przedtem był to grób Jana XXIII.

Pochówek Benedykta XVI odbył się we czwartek po mszy pogrzebowej na placu św. Piotra. Wystawioną przed bazyliką trumnę z ciałem papieża-seniora przeniesiono do Grot Watykańskich. Po krótkiej ceremonii, która miała charakter prywatny, przystąpiono do zakończonych wczoraj wieczorem prac w krypcie związanych z pochówkiem.

Groty Watykańskie są teraz otwarte dla zwiedzających od 9 rano do 19.00.