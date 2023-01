W Nowy Rok wchodzimy z nowymi, bardzo zaskakującymi propozycjami. Wraca Atmosphere, Igo śpiewa z Mrozem, Cat zadziwia, Sam Ryder trzyma dobrą formę, a Ava Max wydaje kolejny singiel przed premierą albumu!

IGO; MROZU Styl

’IGO’ jest dziesiątą płytą w karierze artysty, ale pierwszą solową.

– Od dawna wiedziałem, że chcę pisać sam to mi się stricte podoba – wyznaje IGO. – ale nie miałem jeszcze odwagi wziąć całego ciężaru tylko i wyłącznie na siebie. Myślę, że ten wiek 30 lat, to jest odpowiedni moment, żeby to właśnie zrobić.

Na płycie znaleźli się też goście, którzy w jakiś sposób odcisnęli swój ślad w życiu Igora.

– Jeśli chodzi o Mroza to jestem fanem jego talentu, jest ultra zdolny, bardzo go cenię i cieszę się, że nam się udało spotkać w studiu.

ATMOSPHERE; MARCIN ROZYNEK Lauda

’Lauda’ to pierwszy singiel promujący nową płytę zespołu Atmosphere 'Coraz Inaczej’, która ukaże się wiosną 2023r. Zespół Atmosphere powstał w 1994 roku w Lesznie. Na festiwalu Warszawska Mokotowska Jesień Muzyczna 1994 zespół zajął II miejsce po Myslovitz.

Na nadchodzącej płycie usłyszycie piosenki, dzięki którym udało się nakłonić do powrotu zarówno przyjaciół sprzed lat, jak i kilku nowych, młodych muzyków, co w efekcie dało brzmienie pierwszych płyt, z którymi Atmosphere mogło być kojarzone, w połączeniu z żywiołowością brzmienia nowego składu.

– To pierwszy singiel z nowej płyty 'Coraz Inaczej’. Pierwszy po wielu latach milczenia. 'Lauda’ to powrót do energii z naszego debiutanckiego albumu, do porywającej melodii, wciąż niesionej przez dojrzałe, choć nowocześnie brzmiące partie instrumentów, i zapewne jeszcze jedna niebezpieczna opowieść o tym, że nie trzeba nie wierzyć w nic.

CAT BURNS People Pleaser

Uwielbiany przez fanów 'People Pleaser’ przepełniony jest ciepłymi wokalnymi harmoniami i podnoszącymi na duchu akordami gitary. Cat komentuje wydawnictwo:

– 'People Pleaser’ to to, co jest napisane na opakowaniu — moje zmagania z chęcią uszczęśliwiania innych ludzi i dlaczego w to brnę.

Artystka z południowego Londynu zaistniała na scenie, wspierając Eda Sheerana podczas tegorocznej europejskiej części jego stadionowej trasy Mathematics Tour. Artyści odwiedzili również Warszawę.

SAM RYDER Put A Light On Me

Właściciel niebywałego falsetu, rozpoznawalny na świecie od momentu zajęcia 2 miejsca podczas konkursu Eurowzji – Sam Ryder, jeszcze w końcówce 2022, wypuścił na rynek swój najnowszy singiel. W Nowym Rok będziemy tupać w rytm piosenki 'Put A Light On Me’.

Nie jestem przekonana, czy jakakolwiek prośba o zwrócenie na Artystę uwagi była jeszcze konieczna, ale przyznajcie, że jeśli ktoś jeszcze nie miał styczności z tym muzykiem, to po takiej muzycznej zachęcie z pewnością zostanie jego fanem. Konto obserwujących na TikToku ma już imponujące liczbowo, jego najnowsze dokonania śledzi regularnie całkiem pokaźny wianuszek gwiazd, więc może warto do nich dołączyć?!

AVA MAX Dancing’s Done

Piosenką 'Dancing’s Done’ Ava Max zapowiada swoją drugą płytę 'Diamonds & Dancefloors’. Do tej pory Ava Max wypuściła single 'Maybe You’re The Problem’ (26 mln odsłon), opublikowany latem seksowny 'Million Dollar Baby’ napędzany samplami 'Can’t Fight The Moonlight’ LeAnn Rimes (ponad 20 mln) i utrzymany w klimacie disco 'Weapons’.

’Million Dolar Baby’ szybko stał się faworytem fanów 28-letniej wokalistki.

Teraz do sieci trafił singel 'Dancing’s Done’, który przywołuje skojarzenia z muzyką dance i disco lat 80. Swój nowy popowy hymn Max stworzyła we współpracy z nagradzanymi Grammy autorami i producentami, wśród których znaleźli się Henry Walter (Miley Cyrus, Maroon 5), Mathew James Burns (Lady Gaga, Ariana Grande), Peter Rycroft (Little Mix, Becky Hill), Sean Douglas (Lizzo) i Pablo Bowman (Jonas Brothers, Anne-Marie).

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.