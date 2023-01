W najbliższą niedzielę koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zmierzą się w hali CRS z Legią Warszawa.

To mecz o punkty PLK, ale dla obu zespołów to też spotkanie o awans do turnieju o Puchar Polski.

Tylko zwycięstwo zapewnia awans i mecz ambitnego Zastalu z zawodzącym wicemistrzem Polski zapowiada się frapująco.

Szczególny będzie to mecz dla Łukasza Koszarka – wieloletni kapitan Zastalu przyjeżdża z Legią na swój prawdopodobnie ostatni w karierze pojedynek w hali CRS.

Jak nam bowiem mówi, „wszystko wskazuje na to, że zakończy po obecnym sezonie swą sportową karierę”!

Radiu Zielona Góra wyjaśnia, co jest problemem Legii, która ma wysoki budżet, świetne nazwiska, a gra źle i zalicza wpadki, a nawet kompromitacje w lidze(mecz z GTK Gliwice, MKSem Dąbrowa Górnicza czy ostatnio Stalą Ostrów).

Poza tym ŁK ocenia Zastal, a gorzko dodaje, że zielonogórski klub nadal ma wobec niego zaległości, a nikt się z nim w tej sprawie nawet nie kontaktuje…