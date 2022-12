Gdy umiera pupil, to często mówimy że odchodzi za Tęczowy Most.

I mimo, że to zabronione prawem – spocznie pod jabłonią, na działce lub zakopany w lesie. W Zielonej Górze wciąż nie ma grzebowiska dla zwierząt domowych, ale zaczynają pojawiać się firmy, które zajmują się kremacją zwierząt.

Gdy odchodzi pupil, wiele osób czuje się bezradnych. Trzeba zająć się przewiezieniem i pochówkiem lub utylizacją zwierzęcia w ZUK.

Jak godnie pochować pupila?

Damian Olszewski i Maciek Kukanów z Krainy Pamięci, opowiedzą nie tylko o kremacji zwierząt, ale podpowiedzą jak przygotować się do pożegnania pupila, o tym na co trzeba się przygotować.

Porozmawiamy także o ich własnych doświadczeniach w prowadzeniu firmy zajmującej się kremacją zwierząt domowych.

_____________________________________________________

Z Małgorzatą Biegańską-Hendryk, begawiorystką zwierząt i eksertką od kotów, porozmawiamy o tym, dlaczego opiekunowie kotów nie decydują się na kremację?

21:45 Człowiek z lasu Piotr Dziełakowski podzieli się swoją wiedzą na temat przyrody.

_____________________________________________________

emisja magazynu – 28 grudnia 2022 od 20:05 – 22.00