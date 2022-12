Koniec roku to w wielu gminach czas podsumowań. Także w województwie lubuskim samorządowcy rozmawiają o tym co udało się zrealizować w 2022 roku. W większości gmin były to inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, drogami, a także poprawą bezpieczeństwa.

Jak mówi Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wójt gminy Świdnica, dużym wyzwaniem w mijającym roku był budżet, który stale się zmieniał:

-To był dla nas bardzo trudny rok, który postawił przed nami wiele wyzwań – podkreśla burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak:

W 2022 roku dla wielu lubuskich gmin dużym wyzwaniem była wojna w Ukrainie, to właśnie w tym czasie samorządy aktywnie zaangażowały się w pomoc. Takie działania realizowano również w Dobiegniewie. Burmistrz Sylwia Łaźniewska, mówi, że wspólnie udało się pomóc wielu rodzinom z Ukrainy, jednocześnie pracując nad kolejnymi lokalnymi inwestycjami:

Dodajmy, że również pod względem turystyki, zwłaszcza w sezonie letnim, województwo lubuskie cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających gości.