Gorzowski szpital musi być przygotowany na pomoc potrzebującym – mówi wojewoda lubuski. To komentarz do ostatniego zamieszania na oddziale ratunkowym. Kilku pacjentów zostało odesłanych do innych placówek.

Wojewoda Władysław Dajczak powiedział w Radiu Zachód, że szpital w Gorzowie jest jednym z najważniejszych w lubuskiej służbie zdrowia.

Po ostatnim zamieszaniu w Gorzowie NFZ podał, że szpital otrzymuje 40 tysięcy złotych dziennie na funkcjonowanie oddziału ratunkowego. W ciągu roku stawka zwiększyła się prawie dwukrotnie.