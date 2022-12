Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że przekazanie Ukrainie systemów obrony Patriot to dobra decyzja administracji USA. Wczoraj taki transfer zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas spotkania z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił, że zlokalizowanie Patriotów na Ukrainie znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego wschodniego sąsiada. Pozwoli również skutecznie bronić się przed „rosyjskimi atakami terrorystycznymi wymierzonymi w infrastrukturę krytyczną Ukrainy”. „To spowoduje zmniejszenie zagrożenia balckoutami, a więc to spowoduje, że Ukraińcy nie będą w ten sposób zmuszani do emigracji, do opuszczenia swojego państwa” – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak.

Przypomniał również, że baterie systemu Patriot są obecne także w Polsce, a polscy żołnierze szkolą się obecnie w ich obsłudze.