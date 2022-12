Do Radia Zachód dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Jak co roku przynieśli je harcerze zielonogórskiego hufca ZHP.

Tegorocznej akcji towarzyszy hasło „Światło dla Ciebie”.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Akcji patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z groty betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.