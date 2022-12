Lubuscy siatkarze w mieszanych nastrojach po sobotnich meczach.

W Tauron pierwszej lidze Olimpia Sulęcin wygrała 3-0 na wyjeździe z BAS-em Białystok. Sulęcinianie pierwszego seta wygrali na przewagi do 27. W drugim również walka trwała do końca, ale w nim również okazali się lepsi 25-22. Trzecia partia znacznie łatwiejsza, wygrana do 15.

Z kolei w drugiej lidze Orzeł Międzyrzecz wygrywał z Ikarem Legnica już 2-0 (do 22 i 26), by przegrać 2-3 (do 20, 25 i 12). Mecz ocenia jeden z trenerów Orła Krzysztof Dobek:

Inny drugoligowiec Sobieski Żagań także przegrał. Żaganianie w wyjazdowym starciu z Wilkami Wilczyn nie ugrali nawet seta przegrywając poszczególne partie do 18, 17 i 24.