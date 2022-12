Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska potępiły Twittera za zawieszenie kont kilku dziennikarzy zajmujących się właśnie tą platformą społecznościową. Wśród osób, które straciły dostęp do swoich kont są dziennikarze CNN, „New York Times” czy „Washington Post”.

Podsekretarz ONZ do spraw komunikacji globalnej Melissa Fleming powiedziała, że jest mocno zaniepokojona „arbitralnym zawieszaniem kont” na Twitterze.

„Wolne media to nie zabawka. Wolna prasa to fundament demokratycznego społeczeństwa i klucz do walki z dezinformacją”