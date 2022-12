Sypnęło śniegiem, ścięło lodem i wszystko wskazuje na to, że zima zagościła już u nas na dobre… Czas więc pomyśleć o przygotowaniach do sezonu zimowego, które pozwolą nam uniknąć niepotrzebnych kontuzji np. na stoku czy podczas biegania w zimowych warunkach. Na co zwrócić uwagę? Jak przygotować się do pierwszych zjazdów? O czym pamiętać i czego absolutnie nie robić? O tym wszystkim opowiedzą nam instruktorka narciarska Martyna Dalecka i Lena Pilonis z zielonogórskiej Biegostacji.