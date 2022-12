Rząd przedstawił program Pierwsze Mieszkanie. „Mieszkanie to prawo, nie towar. W Polsce mamy takie poczucie, że stabilność i bezpieczeństwo daje posiadanie mieszkania. Przez lata był widoczny brak wsparcia przy zakupie mieszkania”- mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak wyjaśniał, program Pierwsze Mieszkanie daje dwa rozwiązania. Pierwsze to bezpieczny kredyt z oprocentowaniem 2 procent, powyżej- państwo będzie dokładało do kredytu. Program jest przeznaczony dla osób do 45. roku życia, które kupią pierwsze mieszkanie.

Maksymalna kwota kredytu, to 500 tysięcy złotych w przypadku gospodoarstwa jednoosobowego. 600 tysięcy- co najmniej dwuosobowego. Nie będzie wymagany wkład własny.