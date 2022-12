Gmina Żagań podpisała z wykonawcą umowę na budowę drogi w miejscowości Kocin. Urząd otrzymał na zadanie środki zewnętrzne. Koszt inwestycji to 1,5 miliona złotych.

Mieszkańcy korzystali do tej pory z nieutwardzonej drogi dojazdowej do swoich domów. – To dla nich dobra wiadomość. Za kilka miesięcy pojadą już po asfaltowej nawierzchni – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

– Planujemy zakończyć inwestycję do końca czerwca przyszłego roku – mówi wójt Ochrymczuk:

Dodajmy, że gmina dołożyła do zadania jedynie 70 tysięcy złotych ze środków własnych.