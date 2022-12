W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zorganizowano warsztaty pod nazwą „Zrób to ze mną – razem damy radę”. Wspólnie z podopiecznymi placówki można było wykonać świąteczny stroik.

To kolejna inicjatywa aktywizująca młodzież ośrodka, ale i zaproszonych gości. – Chcieliśmy pokazać jak na co dzień pracują nasze dzieci. Takie spotkania to jakże ważna integracja – mówi Monika Aniszkiewicz – Hawryluk, pomysłodawczyni projektu:

Zaproszeni do udziału w warsztatach przyznają, że spotkania z dziećmi pozwalają dorosłym na chwilkę zwolnić. – Przy tym powstają wspólnie tworzone świąteczne ozdoby i wszystkim towarzyszy uśmiech:

Sama młodzież nie kryje radości z takiego wydarzenia. – Wspólnie pracujemy i jest fajnie – mówią dzieci:

Dodajmy, że do żagańskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczęszcza 85 podopiecznych.