Dziewięć osób z aktami oskarżenia, 55 z zarzutami i 30 z wnioskami o uchylenie immunitetów – to efekt tegorocznych działań pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej wobec prokuratorów i sędziów stanu wojennego. Jutro przypada 41. rocznica jego wprowadzenia przez władze komunistyczne. Represje ze strony wymiaru sprawiedliwości PRL objęły w sumie setki tysięcy osób.

Prezes IPN doktor Karol Nawrocki podkreślił, że w sądach wolnej Polski nadal orzekają sędziowie i oskarżają prokuratorzy stanu wojennego. „Na to nie ma zgody Instytutu Pamięci Narodowej. (…) Pozostaje mieć głęboką nadzieję, że praca historyków, prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, oparta o tony dokumentów, ale także o cały cykl zeznań świadków i uczestników tamtych wydarzeń pozwoli polskim sądom podjąć decyzję niezależną, niepodległą i suwerenną. Aby ta demokracja nie była dla polskich sądów tylko deklaratywna, ale żeby raz na zawsze pozbyć się z polskiego sądownictwa osób, które służyły obcemu, komunistycznemu reżimowi, który zabijał polskie pragnienie wolności” – zaznaczył.

Wnioski o uchylenie immunitetów dotyczą 25 sędziów i pięciu prokuratorów. Pięć z sześciu wniosków prokuratury uwzględnił Sąd Najwyższy. Jednak jak relacjonował szef pionu śledczego IPN Andrzej Pozorski, przed prokuraturą nie chce stawić się dwóch sędziów, wobec których Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. „Skierowaliśmy do Sądu Najwyższego kolejne wnioski – o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziów, celem wykonania z nimi czynności procesowych. W stosunku do 55 sędziów i prokuratorów wydaliśmy postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a w tych postanowieniach dokładnie sformułowaliśmy 240 bezprawnych czynów” – powiedział zastępca Prokuratora Generalnego i dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Prokurator Andrzej Pozorski mówił również, że akty oskarżenia skierowane przeciwko sędziom i prokuratorom dotyczą procesów, w których zapadły wyroki pozbawienia wolności. „Pokrzywdzonymi są uczniowie liceum i technikum, którzy na kilku obwieszczeniach nanieśli znak Polski Walczącej. Pokrzywdzonym jest nauczyciel akademicki, który w czasie zajęć ze studentami w wąskiej grupie prezentował transparent z napisem »Solidarność« czy też bibliotekarka, która przepisała na maszynie jedną ulotkę i została skazana na karę 1,5 roku pozbawienia wolności” – wyliczał prokurator Andrzej Pozorski.

W toku działań prokuratorów IPN umorzono również postępowania karne wobec 84 osób z uwagi na śmierć sprawców bezprawia sądowego. Instytut Pamięci Narodowej podaje, że z przyczyn politycznych w okresie stanu wojennego sądy powszechne skazały 1685 osób, w tym 979 na podstawie przepisów o stanie wojennym. W oparciu o ten sam akt prawny sądy wojskowe skazały 5681 osób, natomiast kolegia do spraw wykroczeń ukarały 207 692 osoby, w tym karą aresztu – 6 384 osoby.