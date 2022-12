Policjanci wyjaśniają przyczynę wypadku, do którego doszło w nocy na obrzeżach Zielonej Góry. BMW wypadło tam z drogi i uderzyło w drzewo. Zginęło dwóch mężczyzn jadących tym samochodem – poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Do tragedii doszło we wtorek, około godz. 3.30 na ul. Łużyckiej – wjeździe do Zielonej Góry od strony Wilkanowa. BMW jechało w kierunku miasta.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na zakręcie kierowca z nieustalonej przyczyny stracił panowanie nad pojazdem, który wypadł na pobocze i uderzył w drzewo.

„Na miejscu zginął kierowca BMW i jego pasażer. Jeden z mężczyzn miał 31-lat, tożsamość drugiego jest ustalana, gdyż nie miał przy sobie dokumentów. Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze” – powiedziała Stanisławska.

Policjantka zaapelowała, by zachować ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków na drogach. W woj. lubuskim nie pada we wtorek śnieg, ale jest ujemna temperatura, co powoduje, że miejscami na drogach może być ślisko.