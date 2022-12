Piłkarze Piasta Czerwierńsk zajęli 9 miejsce w zielonogórskiej JAKO klasie okręgowej. W 15 meczach zespół prowadzony przez Tomasza Trubiłowicza zgromadził 20 punktów. Bilans jesieni to: 6 wygranych, 2 remisy i 7 porażek. Piast traci do lidera tabeli Stali Jasień aż 15 punktów i szkoleniowiec klubu z Czerwieńska, nie spodziewa się powrotu do IV ligi po sezonie 2022/23: