Pogorszyła się jakość wody w Rogozińcu, w gminie Zbąszynek. To skutek rozbudowującej się miejscowości, ale i podłączenia do tamtejszej hydroforni podmiotów działających na MOP na autostradzie A2. To powoduje, że chwilami trzykrotnie przekroczony jest pobór wody, a filtry nie są w stanie jej dokładnie oczyścić. W takim przypadku wytrąca się żelazo i mangan, co powoduje, że woda ma nie najlepszy smak i kolor. – Podjęliśmy stosowne działania, ale na gruntowną poprawę trzeba poczekać do wiosny – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Burmistrz Zbąszynka zapewnia, że woda jest na bieżąco badana przez Sanepid i Zakład Usług Komunalnych.