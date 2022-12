Ochotnicza Straż Pożarna w Wężyskach nie ma sztandaru. Choć to jednostka z tradycją, wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to tego wyjątkowego wyróżnika, jakim jest sztandar – nie ma. – Ponieważ OSP w Wężyskach w przyszłym roku obchodzi 75. rocznicę powstania, pojawiła się inicjatywa ufundowania jednostce sztandaru – mówi Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Pomysł zgodnie popierają radni gminy Krosno Odrzańskie.