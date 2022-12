Siatkarze Olimpii Sulęcin przegrali u siebie z Visłą Proline Bydgoszcz 2:3 w meczu otwierającym 13. kolejkę Tauron 1 ligi. Pierwsze dwa sety sulęcinianie wygrali do 20 i 21.

Kolejne dwie partie należały zdecydowanie do gości, którzy zwyciężyli kolejno do 17 i 18. Tie-break trwał wyjątkowo długo, Olimpia miała więcej, bo pięć piłek meczowych, przy czterech dla bydgoszczan. Jednak to goście zadali decydujący cios i wygrali 21:23, choć gospodarze reklamowali podwójne odbicie a swoje niezadowolenie z decyzji sędziów wyrazili także kibice Olimpii:

Rafał Prokopczuk i trener Łukasz Chajec (Olimpia Sulęcin)

Maciej Krysiak i trener Michal Masny (Visła Bydgoszcz)