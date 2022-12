Wojska Obrony Terytorialnej po raz kolejny organizują szkolenie podstawowe w ramach projektu „Ferie z WOT”. Został on przygotowany przede wszystkim z myślą o pełnoletnich uczniach szkół średnich, studentach oraz nauczycielach. – Jest to też propozycja dla rodziców, których dzieci będą spędzać czas na obozach zimowych – mówi podporucznik Anna Jasińska – Pawlikowska



K.Kaminska – Ferie z WOT 1

„Ferie z WOT” będą prowadzone we wszystkich Brygadach Obrony Terytorialnej, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Aktualnie trwa rekrutacja chętnych do udziału w szkoleniu.



K.Kaminska – Ferie z WOT 2

16-dniowe szkolenie zakończy przysięga wojskowa. Obecnie formacja liczy ponad 35 tys. żołnierzy, wśród nich ok. 22 proc. to kobiety. Ok. 33 proc. ma wyższe wykształcenie, a co piąta osoba jeszcze studiuje. Średnia wieku żołnierzy to 33 lata.