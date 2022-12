Kampania 16 Dni rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec

Kobiet a kończy 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Ma to na celu symboliczne

zaznaczenie związku pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić,

iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Co roku wybierany jest temat przewodni kampanii, wokół którego organizowane są różne wydarzenia

lub lokalne inicjatywy wybierają temat bliski specyfice bieżących problemów w ich kraju czy regionie.

W 2022 roku Kampania kontynuuje temat: Zakończmy kobietobójstwo.

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Coroczne obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych są okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji i aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.