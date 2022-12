W poprzednim sezonie po kontuzji Bartosza Zrajkowskiego siatkarze Olimpii Sulęcin zanotowali wyraźny regres wyników w rozgrywkach Tauron 1 Ligi.

W tym sezonie sytuacja się powtarza, bo problemy z kręgosłupem wyeliminowały z gry podstawowego rozgrywającego co odbiło się na wynikach drużyny. O ile jednak w poprzednim sezonie Bartosz Zrajkowski wrócił do gry, to w tym już na boisku go nie zobaczymy.

Mecz Olimpii z Visłą jutro o godz. 18.00 w hali przy ul. E.Plater.