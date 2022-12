Św. Mikołaj – czy to jedynie sympatyczny starszy pan w czerwonej czapce i z workiem prezentów, czy może ktoś więcej? Jak rozmawiać z dziećmi o św. Mikołaju? Co mówić kiedy pytają, czy on istnieje? Jak uniknąć rozczarowania? O idei pomagania innym – jak to przełożyć z tego reklamowego Mikołaja na „prawdziwe pomaganie”.