Socjolog prof. Andrzej Zybertowicz, dyrygent Łukasz Borowicz, reżyserka Maria Dłużewska i poeta, pieśniarz Leszek Długosz otrzymali w poniedziałek Nagrody Mediów Publicznych. „Ta gala jest hołdem, jaki media publiczne składają twórcom polskiej kultury” – mówił przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. W gronie nominowanych był w tym roku m.in. wokalista Felicjan Andrzejczak, którego kandydaturę zgłosiło Radio Zachód.

Podczas gali, która odbyła się w poniedziałek w warszawskiej siedzibie TVP, ogłoszono laureatów Nagród Mediów Publicznych 2022. Statuetka w kategorii „Słowo”, ufundowana przez PAP, trafiła do socjologa prof. Andrzeja Zybertowicza. Kapituła doceniła go za to, że „pokazuje rzeczywistość społeczną i polityczną taką, jaką ona w istocie jest, a nie w wersji zgodnej z polityczną poprawnością”. „Twórczość Andrzeja Zybertowicza nie jest literaturą zwykłą, ani niezwykłą, tylko literaturą faktu. Faktu naukowego dostrzeżonego okiem bystrego socjologa, objaśnionego i zinterpretowanego bez oglądania się na obowiązuje w danym momencie +naukowe+ trendy” – podano w uzasadnieniu.

Odbierając wyróżnienie, prof. Zybertowicz przyznał: „jak to w życiu bywa, znowu nie wiem, o co chodzi”. „Zwłaszcza, że przypomniałem sobie, jak mniej więcej 50 lat temu w liceum czytałem +Rzecz listopadową+ Ernesta Brylla. Jest dla mnie niepojęte, w jaki sposób mogłem go dzisiaj prześcignąć. Bardzo dziękuję” – podkreślił. Kapitułę kategorii „Słowo” tworzyli: Joanna Siedlecka, Krzysztof Masłoń, Wojciech Tomczyk, Andrzej Mastalerz i Radosław Gil.

Dyrygent Łukasz Borowicz odebrał nagrodę w kategorii „Muzyka”, której fundatorem jest Polskie Radio. Jak przypomniano w uzasadnieniu nominacji, jego dyskografia liczy ponad sto albumów, w tym z Polską Orkiestrą Radiową oraz Konzerthausorchester Berlin, m.in wszystkie koncerty skrzypcowe Grażyny Bacewicz oraz komplet dzieł symfonicznych Andrzeja Panufnika, za co został uhonorowany Special Achievement Award. Quo Vadis Feliksa Nowowiejskiego, nagrane z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, zostało wyróżnione nagrodą ICMA 2018 w kategorii Choral Music. Dla Polskiego Radia zarejestrował prawie osiemset utworów, z czego największą część „radiowego dorobku” stanowią dzieła Quartet, Ścierański Quartet. „Łukasz Borowicz – to dyrygent, nieoceniony promotor polskiej muzyki, również za granicą” – uznała kapituła.

W trakcie gali Borowicz podziękował Polskiemu Radiu i wszystkim muzykom, z którymi współpracował, ponieważ – jak zauważył – „dyrygent nie brzmi bez muzyków”. Dodał, że bez wsparcia rozgłośni i występujących na jej antenie muzyków nie byłoby możliwe promowanie polskiej muzyki na całym świecie. „To jest wielki wkład wszystkich polskich muzyków, znakomitych zespołów artystycznych Polskiego Radia, a także Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Chóru Polskiego Radia, a także wszystkich innych znakomitych polskich zespołów. W tym momencie bardzo dziękuję także Orkiestrze Filharmonii Poznańskiej, którą mam w tej chwili zaszczyt kierować jako dyrektor muzyczny” – powiedział. W kapitule kategorii „Muzyka” zasiedli: Piotr Beczała, Józef Skrzek, Krzysztof Herdzin, Katarzyna Moś i Krzysztof Ścierański.

Statuetka w kategorii „Obraz”, ufundowana przez TVP, powędrowała do reżyserki i scenarzystki Marii Dłużewskiej. „Za twórczość dokumentalną o tematyce historycznej, otwartość na świat i dbałość o polskie dziedzictwo, za konsekwentne rozbudzanie świadomości, kreatywne wykorzystywanie nowoczesnych technik medialnych w umacnianiu postaw patriotycznych” – brzmi uzasadnienie.

Statuetką w kategorii „Idea”, przyznawaną przez prezesów 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, uhonorowano poetę, pieśniarza i kompozytora Leszka Długosza za „konsekwentne dowodzenie swoją wieloletnią działalnością artystyczną, że dziedzictwo kultury narodowej nie podlega potępieńczym swarom, lecz wartościom najwyższym, takim jak prawda, dobro i piękno”.

Wyróżnienie w imieniu laureata odebrał dziennikarz Maciej Zdziarski. „Kiedy w ubiegłym roku 11 listopada Leszek Długosz został przez prezydenta RP odznaczony najwyższym, najbardziej zaszczytnym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego, pomyślałem sobie, że to nagroda dla wspaniałego artysty, dla wielkiej osobowości i człowieka, który może być dla nas przykładem. Ale to także nagroda dla pewnej idei – tak jak nazywa się kategoria, w której Leszek Długosz dziś zwyciężył – aby radio publiczne łączyło nas w wielką wspólnotę ducha” – wspomniał.

W nagraniu odtworzonym podczas gali Leszek Długosz podziękował za wyróżnienie. Wspomniał, że z Polskim Radiem jest związany od ponad pół wieku jako pieśniarz, kompozytor, felietonista. Powiedział, że celem jego działalności artystycznej było propagowanie muzyki, która wzmacnia dobre samopoczucie i skłania do stwierdzenia, że dzięki osiągnięciom polskiej kultury „warto być Polakiem”. „Jeśli przyczyniam się do tego, to znaczy, że moje życie było po coś więcej” – ocenił.

Podsumowując uroczystość, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zaznaczył, że „ta gala jest hołdem, jaki media publiczne składają twórcom polskiej kultury”. „Dziękuję Ci Majko – mówię do pani Dłużewskiej – za to, że dokumentujesz historię, te fragmenty historii, które miały być zapomniane lub wyparte. I robisz to konsekwentnie i z dużą odwagą. Nie bójmy się tego powiedzieć” – stwierdził.

Szef RMN wyraził również wdzięczność wobec pozostałych laureatów. „Dziękuję też mediom publicznym, wszystkim spółkom mediów publicznych za to, że tak szeroką, tak bogatą ofertę – a tu przykłady mieliśmy i wśród nominowanych i wśród laureatów – oferujecie państwo swoim odbiorcom. Dzięki temu zresztą, jesteście bardzo silni na rynku medialnym. Bo jak się okazuje nie tylko TVP – i bardzo dobrze, że TVP jest bardzo silna, jest numerem jeden – ale również Polskie Radio, jak wreszcie zrobiono badania prawdziwe, nieoparte na ankietach rozsyłanych przez media komercyjne (…) – okazało się, że Grupa Radiowa, bo tak trzeba traktować Programy Polskiego Radia, ma porównywalną słuchalność do tego lidera rynku, czyli RMF-u” – ocenił.

Zwrócił też uwagę, że „jeżeli dodamy jeszcze słuchalność stacji regionalnych – to jest bezapelacyjny numer jeden na rynku radiowym”. „Ale to, że mamy taką rzeczywistość, że te spółki są tak silne, czego gratuluję i kierownictwu i wszystkim pracownikom (…) – to jest zasługa poziomu waszej oferty (…). Możecie taką ofertę przedstawić widzom, słuchaczom czy czytelnikom, nie wspomniałem o Polskiej Agencji Prasowej, pan prezes wybaczy – to jest zasługa tych wszystkich twórców, z którymi na co dzień współpracujecie” – podsumował Czabański.