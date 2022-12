Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli ponad 6,5 mln sztuk nielegalnych papierosów o wartości blisko 5 milionów złotych. Do sprawy zatrzymano siedem osób, które m.in. pod zarzutem udziału w grupie przestępczej trafiły do aresztu.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że policjanci z gorzowskiego CBŚP wspólnie z wielkopolską KAS uzyskali informację o tym, że w województwie lubuskim i dolnośląskim działa zorganizowana grupa zajmująca się przestępczością akcyzową. „Z ich ustaleń wynikało, że papierosy bez polskich znaków akcyzy miały być przemycane poza granice Polski i na terenie innych krajów europejskich wprowadzane do obrotu” – tłumaczyła policjantka.

W trakcie akcji śledczy przeszukali 16 lokalizacji w woj. lubuskim i dolnośląskim, w tym hale produkcyjne i magazynowe, samochody ciężarowe oraz mieszkania prywatne. „W przeszukanych budynkach i samochodach funkcjonariusze znaleźli ponad 6,5 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, kompletną linię służącą do produkcji, foliowania i pakowania papierosów. Towar był oznaczony chronionymi znakami towarowymi różnych firm tytoniowych” – wyjaśniła rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

„Wyprodukowane nielegalne papierosy pakowano do ciężarówek i wywożono poza granice kraju, między innymi do Danii. Gdyby zatrzymane wyroby tytoniowe trafiły do sprzedaży, budżet państwa straciłby ponad 7,6 mln zł” – zaznaczyła rzeczniczka KAS.

Rzeczniczka CBŚP dodała, że podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali siedem osób, w tym 3 Polaków i 4 obywateli Mołdawii.

Po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz karnoskarbowe. Decyzją sądu zastosowano wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.