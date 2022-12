Od 30 do 90 procent dofinansowania mogą otrzymać gorzowianie, mieszkańcy domów wielorodzinnych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Pieniądze pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa w tej sprawie podpisana została dziś rano w gorzowskim magistracie. Cel to wymiana starych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne. Ale to nie wszystko. W ramach programu, pieniądze można pozyskać także np. na wymianę okien. Mówi Mariusz Herbut prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nabór wniosków ruszy na początku przyszłego roku. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Olek:

Realizacja tego programu będzie korzystna zarówno dla mieszkańców jak i dla miasta – mówi poseł Elżbieta Płonka:

Gorzów jest trzecia gmina na terenie województwa lubuskiego, która przystąpiła do realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”