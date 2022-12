Białoruś będzie wojskowo wspierać Rosję w wojnie z Ukrainą, ale nie wyśle swoich żołnierzy na front – tak sytuację oceniają białoruscy i rosyjscy analitycy niezależni.

Wczoraj w Mińsku przebywał z wizytą minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, który spotkał się ze swoim białoruskim odpowiednikiem Wiktarem Chreninem i rządzącym na Białorusi Aleksandrem Łukaszenką.

W ocenie rosyjskich analityków niezależnych, wizyta Siergieja Szojgu miała być jednym z elementów presji jaką na Mińsk próbuje wywrzeć Moskwa, aby zmusić Aleksandra Łukaszenkę do bezpośredniego zaangażowania się w wojnę w Ukrainie. Do tej pory Rosjanie wykorzystują terytorium Białorusi do prowadzenia ostrzału ukraińskiej infrastruktury, szkolą na tamtejszych poligonach kadrę oficerską i korzystają z białoruskich zapasów amunicji.

Rosyjscy i białoruscy analitycy niezależni są zdania, że Aleksander Łukaszenka nie wyda rozkazu bezpośredniego udziału żołnierzy w działaniach na froncie, bo obawia się buntu w armii. Tak też mówił w Polskim Radiu białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz. W jego ocenie, białoruskie wojsko jest w nienajlepszej kondycji moralnej, a wszystkie agresywne wypowiedzi Łukaszenki mają jedynie na celu przypodobanie się Moskwie.

