Projekt budżetu Gorzowa jest już znany. Jak oceniają go radni? Gdzie widzą niedociągnięcia, a w którym miejscu pochwalą miasto? Co z przyszłorocznymi inwestycjami? I jak radni patrzą na dyskusję wokół ZITów?

O tym porozmawiamy z radnymi: Tomaszem Rafalskim z PiS, Piotrem Wilczewskim z PO i Patrykiem Broszko z Gorzów Plus.