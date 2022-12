„Sprawmy dzieciom uśmiech” – pod takim hasłem Fundacja Innowacyjny Klub Rodzica zorganizowała kolejną przedświąteczną akcję. W ramach tej inicjatywy zachęcają Lubuszan do przekazywania zabawek, książek i innych rzeczy dla dzieci, które trafiły do szpitala. Tym razem zebrane przedmioty trafią do pacjentów zielonogórskiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Agnieszka Klukowska, organizatorka zbiórki, mówi, że zabawki można przekazywać od 9 do 11 grudnia do siedzimy Innowacyjnego Klubu Rodzica w Zielonej Górze:

W ubiegłych latach akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, Lubuszanie chętnie przekazywali rzeczy dla dzieci:

Współorganizatorką akcji jest Kaja Bartoszewska, która podkreśla, że sama idea zrodziła się po wizycie z jej dzieckiem w szpitalu. Podczas pobytu zauważyła jakie potrzeby mają najmłodsi pacjenci i zdecydowała się im pomóc:

Warto dodać, że osoby, które nie mogą osobiście przekazać rzeczy dla najmłodszych mogą kontaktować się z fundacją. Wolontariusze odbiorą te przedmioty osobiście.