Gmina Łagów podpisała umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej z Gronowa, przez Łagów do Sieniawy. To pierwszy krok do budowy tak potrzebnej trasy dla rowerzystów. – Chodzi o bezpieczeństwo jednośladów, ale także o walory turystyczne tej trasy – mówi Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.

Zadanie zostało dofinansowane przez urząd marszałkowskiego w Zielonej Górze. Dodajmy, że w urzędzie gminy w Łagowie pojawił się też zamysł dopłacania urzędnikom za dojeżdżanie do pracy rowerem.