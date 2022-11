Karol Świderski zagra obok Roberta Lewandowskiego w ataku piłkarskiej reprezentacji Polski w meczu grupy C mistrzostw świata z Argentyną. Biało-czerwoni w przypadku co najmniej remisu na pewno awansują do 1/8 finału. Początek spotkania w Dausze o godz. 20.

To 19. mecz Świderskiego w kadrze narodowej, ale pierwszy na mundialu.

Lewandowski wystąpi po raz 137. w reprezentacji, a po raz 102. – Kamil Glik. Natomiast dla Grzegorza Krychowiaka będzie to 97. mecz w kadrze.

Drużyna Czesława Michniewicza prowadzi w tabeli grupy C z dorobkiem czterech punktów i bilansem bramek 2-0. O jeden wyprzedza Argentynę (bilans 3-2) i Arabię Saudyjską (2-3), a o trzy Meksyk (0-2).

W środę biało-czerwonym wystarczy remis, aby po raz pierwszy od 1986 roku awansować do fazy pucharowej mundialu.

W przypadku porażki Polacy będą potrzebować korzystnego wyniku w meczu Meksyku z Arabią Saudyjską (również o godz. 20). Odpadną z turnieju, jeżeli zwyciężą Saudyjczycy, a jeśli będzie remis, to rozstrzygnie bilans bramek.

Sędzią meczu z Argentyną jest Holender Danny Makkelie.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Argentyną:

Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński – Przemysław Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zieliński – Karol Świderski, Robert Lewandowski (kapitan).

Fani Polski spacerują podczas Mistrzostw Świata FIFA 2022 w centrum Doha, Katar, 30 listopada 2022 r. Polska zmierzy się z Argentyną w meczu grupy C Pucharu Świata FIFA 2022 w dniu 30 listopada. Fot. PAP/EPA/Martin Divisek