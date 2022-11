Policjanci z komendy w Słubicach zatrzymali po pościgu 46-latka, który nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że był nietrzeźwy i posiadał przy sobie narkotyki – poinformowała we wtorek Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Mężczyzna szaleńczą ucieczkę zakończył rozbijając auto o drzewo. Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale bezskutecznie. Teraz zielonogórzanin odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu, niezatrzymanie się do kontroli oraz posiadanie narkotyków.

Do pościgu doszło w sobotę wieczorem (26 listopada br.) w Cybince. Policjanci sprawdzali tam tego dnia prędkość pojazdów. Chcieli zatrzymać do kontroli zbyt szybko jadącego kierowcę BMW, ale ten zignorował ich polecenie i mocniej wcisnął pedał gazu. Wówczas funkcjonariusze ruszyli na sygnałach za nim.

„W trakcie ucieczki kierowca BMW skręcił do pobliskiego lasu, gdzie na rozwidleniu dróg leśnych uderzył w drzewo. Wtedy porzucił auto i pobiegł do lasu, ale po kilkuset metrach był już w rękach policjantów” – zrelacjonowała Murmyło.

Badanie wykazało, że 46-latek wsiadł za kierownicę samochodu mając w organizmie prawie promil alkoholu. Policjanci znaleźli przy nim niewielką ilość narkotyków.

Policjantka przypomniała, że za niezatrzymanie się do kontroli grozi do pięciu lat więzienia, za jazdą pod wpływem alkoholu do dwóch i obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres mogący sięgnąć nawet 15 lat.