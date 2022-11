„Mężczyzna za przekroczenie dostał mandat wysokości 2,5 tys. zł. Czeka go jednak jeszcze postępowanie karne. Za niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat dwóch” – powiedział Jaroszewicz.

28-latek został zatrzymany do kontroli drogowej przez patrol w nieoznakowanym radiowozie w poniedziałek (28 listopada br.), na drodze wojewódzkiej nr 132 w Mościczkach, w pow. gorzowskim. Odczyt wideorejestratora wskazał, że jechał 146 km/h w miejscu, gdzie było ograniczenie do 70 km/h.

Po sprawdzeniu bazy danych okazało się, że w październiku tego roku cofnięto 28-latkowi uprawnienia do kierowania i nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownicę. W 2021 r. mężczyzna dwukrotnie był karany za zbyt szybką jazdę.