„Paczka dla samotnego seniora” – pod takim hasłem diecezjalna Caritas organizuje kolejną edycję przedświątecznej akcji. Inicjatywa ma na celu dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących seniorów z terenu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W paczkach powinna znaleźć się chemia, kosmetyki, a także produkty spożywcze, które przydadzą się w przygotowaniach do świąt.

Sylwia Grzyb, rzeczniczka Caritas, mówi, że w poprzedniej edycji akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem:

Jak mówi Sylwia Grzyb, by skorzystać z takiej pomocy w dniach od 1 do 9 grudnia seniorzy mogą zgłaszać się do Caritas. Zgłosić mogą ich również sąsiedzi lub koła parafialne Caritas:

Dodajmy, że akcja „Paczka dla samotnego seniora” sprawdziła się w tym roku przed Wielkanocą, udało się wtedy dotrzeć do kilkuset potrzebujących seniorów.